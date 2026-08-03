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Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Schwer verletzter Fahrradfahrer nach Unfall

Giessen (ots)

Marburg-Hermershausen - K68: Schwer verletzter Fahrradfahrer nach Unfall

Am Freitagmorgen (31. Juli) kam es gegen 10 Uhr auf der Kreisstraße 68 bei Hermershausen zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fahrrad. Ein 44-jähriger Rennradfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Ein 87-Jähriger war mit seinem Pkw auf der K68 aus Richtung Hermershausen kommend in Fahrtrichtung Neuhöfe unterwegs. Der 44-Jährige fuhr mit seinem Rennrad in entgegengesetzter Richtung. Als der Autofahrer im Einmündungsbereich zur Kreisstraße 71 nach links in Richtung Elnhausen abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer. Der 44-Jährige stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte übernahmen vor Ort seine medizinische Versorgung und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die beiden Unfallbeteiligten stammen aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf. Mit der Rekonstruktion des Unfallgeschehens ist ein Gutachter beauftragt.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

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E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


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Telefon: +49 641/7006-3381
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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

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