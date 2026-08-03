Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Reifen zerstochen - Polizei bittet um Mithilfe

Giessen (ots)

Büdingen: Reifen zerstochen - Polizei bittet um Mithilfe

Ein Unbekannter beschädigte am Freitag (31. Juli) zwei in der Thiergartenstraße in Höhe der Hausnummer 13 geparkte Pkw. Die Fahrzeuge standen dort zwischen 13.45 Uhr und 16.45 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stach der Täter mit einem spitzen Gegenstand jeweils in den hinteren Reifen auf der Beifahrerseite. Betroffen sind zwei graue Mercedes-Benz.

Die Polizei bittet Zeugen, die am Freitag im Bereich der Thiergartenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich telefonisch unter (06042) 96480 mit der Polizei in Büdingen in Verbindung zu setzen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell