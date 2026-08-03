Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Widerstand nach Ladendiebstahl geleistet und Einsatzkräfte bespuckt

Giessen (ots)

Rodheim-Bieber: Widerstand geleistet und Einsatzkräfte bespuckt

(fm) Nachdem ein Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts am Samstagabend (1. August) einen 32-jährigen Ladendieb ertappte und darauf ansprach, reagierte dieser sofort aggressiv und bedrohte den Mitarbeiter mit einer Glasflasche.

Sofort entsandte Einsatzkräfte nahmen den aggressiven Langfinger nach Eintreffen in der Fellingshäuser Straße vorläufig fest. Der 32-Jährige wehrte sich gegen die Festnahme, wodurch ein Wachpolizist leicht verletzt wurde, aber seinen Dienst fortsetzen konnte.

Aufgrund seines weiterhin renitenten und aggressiven Verhaltens wurde der tatverdächtige mithilfe weiterer Einsatzkräfte zur Polizeistation Gießen-Nord gebracht. Während der Fahrt trat der mutmaßlich alkoholisierte 32-Jährige weiterhin vehement in Richtung der Einsatzkräfte. Da die Tritte sein Ziel verfehlten, begann er wiederholt in Richtung der Einsatzkräfte zu spucken.

Die Nacht verbrachte der 32-Jährige daher nach einer staatsanwaltschaftlich angeordneten ärztlichen Blutentnahme zur Ausnüchterung in den Gewahrsamszellen der Polizei.

Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Ladendiebstahls, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell