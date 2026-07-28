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Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Jugendliche aus Butzbach vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Jugendliche aus Butzbach vermisst - Polizei bittet um Mithilfe
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Giessen (ots)

(bs) Butzbach: 16-Jährige aus Butzbach vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Die 16-jährige Jugendliche Angelina Kristin Jäckel wird seit Mittwoch (22. Juli) vermisst. Zuletzt wurde sie am 22. Juli gegen 14:15 Uhr in Butzbach (Ortsteil Nieder-Weisel) gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Möglicherweise hält sie sich im Stadtgebiet von Gießen auf.

Sie ist 170cm groß, wiegt etwa 90kg und hat dunkles, langes Haar. Sie trägt vermutlich eine graue Sweatshirt-Jacke, ein schwarzes T-Shirt und dazu eine dunkelbraune, fast schwarze Hose. Ihre schwarzen Turnschuhe sind von der Marke New Balance.

Wer hat Angelina seit dem 22.7. gesehen? Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort nimmt die Polizei in Friedberg (Tel.: 06031-6010) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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35394 Gießen

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E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


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