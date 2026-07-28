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Mittelhessen: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Mittelhessen - Beziehungsstreit in Bad Nauheim eskaliert: 32-Jährige in Untersuchungshaft
Bad Nauheim (ots)
Bad Nauheim: Beziehungsstreit eskaliert - 32-Jährige in Untersuchungshaft
Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es am Samstagabend (25. Juli) gegen 23:00 Uhr zunächst zwischen einer 32-jährigen Tatverdächtigen und ihrem 38-jährigen Lebensgefährten in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Bad Nauheim zu verbalen Streitigkeiten. Im Zuge dessen soll die 32-Jährige ihren Lebensgefährten mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Die Tatverdächtige flüchtete zunächst, konnte jedoch am darauffolgenden Tag (26. Juli) durch Einsatzkräfte der Polizei angetroffen und festgenommen werden. Der Lebensgefährte der Tatverdächtigen wurde durch Rettungskräfte umgehend in ein Krankenhaus gebracht und dort medizinisch versorgt.
Nachdem die 32-jährige Tatverdächtige am gestrigen Montag (27. Juli) dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Friedberg vorgeführt wurde, erließ dieser auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Die Tatverdächtige befindet sich nunmehr in einer hessischen Justizvollzugsanstalt. Die umfangreichen Ermittlungen zum genauen Tatablauf sowie zu den Hintergründen der Tat dauern an. Darüber hinausgehende Auskünfte können aufgrund dessen derzeit nicht erteilt werden.
Volker Bouffier, Staatsanwalt und stellvertretender Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Gießen
Alisa Jockel, Polizeioberkommissarin und Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Mittelhessen
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