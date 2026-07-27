Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Einbruch in Apotheke + Zeugen nach zwei Unfallfluchten in Großen-Linden gesucht

Giessen (ots)

Wißmar: Zeugen nach Einbruch in Apotheke gesucht

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am frühen Sonntagmorgen (26.07.) gegen 3 Uhr gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum einer Apotheke in der Goethestraße in Wettenberg-Wißmar. Dort entwendeten sie Bargeld im dreistelligen Bereich. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich bei der Gießener Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0641/7006-6555 zu melden.

Linden (Großen-Linden): Unfallflucht nach Parkplatzrempler

Die Polizei sucht die Fahrerin oder den Fahrer eines schwarzen Fahrzeugs. Dieses beschädigte am Freitagnachmittag (24.07.) zwischen 14 und 18 Uhr auf dem Parkplatz des Schwimmbads in Großen-Linden (Frankfurter Straße/Schillerstraße) ein geparktes Auto und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Der Sachschaden am Fahrzeug des 20-jährigen Halters wird auf rund 3.500 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3601 entgegen.

Linden (Großen-Linden): E-Scooter-Fahrer nach Verkehrsunfall geflüchtet

Eine 54-jährige Autofahrerin aus Lollar befuhr am Samstagnachmittag (25.07.) gegen 15.15 Uhr die Robert-Bosch-Straße in Linden (Großen-Linden) in Richtung Nikolaus-Otto-Straße. Als sie auf Höhe der Hausnummer 20a nach links abbiegen wollte, fuhr ein nachfolgender E-Scooter auf ihren Pkw auf. Der E-Scooter war verbotswidrig mit zwei Personen besetzt. Beide stürzten bei dem Zusammenstoß.

Fahrer und Mitfahrer entfernten sich noch vor dem Eintreffen der Polizei unerkannt vom Unfallort. Zeugen zufolge handelte es sich um etwa zehnjährige Jungen. Einer der beiden soll Schürfwunden am Handgelenk erlitten haben.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beiden Jungen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen-Süd unter der Rufnummer 0641/7006-3601 zu melden.

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