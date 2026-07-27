Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Verkaufsautomat aufgebrochen

Giessen (ots)

Marburg: Verkaufsautomat aufgebrochen

Auf einen Verkaufsautomaten auf einem Tankstellengelände in der Alten Kasseler Straße hatten es am Sonntagabend (26. Juli) gegen 22 Uhr zwei Unbekannte abgesehen. Mit Steinen zerstörten sie die Scheibe des Automaten und erbeuteten mehrere E-Zigaretten sowie entsprechendes Zubehör. Zeugen beobachteten einen der Täter, der anschließend mit einem silbernen Fahrradrad in Richtung Ginseldorfer Weg flüchtete. Der Täter soll etwa 20 Jahre alt gewesen sein und ein schwarzes Tuch vor dem Gesicht, eine Jeans sowie weiße Schuhe getragen haben. Zudem soll er "oberkörperfrei" gewesen sein. Hinweise zum zweiten Täter liegen nicht vor. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.300 Euro. Zeugen, die den Vorfall ebenfalls wahrgenommen haben und Hinweise auf die beschriebene Person geben können, werden gebeten telefonisch Kontakt mit der Marburger Polizei unter der (06421) 4060 aufzunehmen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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