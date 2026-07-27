Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: 85-Jährige aus Kirchhain vermisst - Polizei veröffentlicht weiteres Foto und ergänzende Hinweise

Bild-Infos

Download

Giessen (ots)

MARBURG-BIEDENKOPF: 85-Jährige aus Kirchhain vermisst - Polizei veröffentlicht weiteres Foto und ergänzende Hinweise

Bezug zur Pressemeldung vom 24.07.2026 - 14.20 Uhr - Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

Die Polizei sucht weiterhin nach der 85-jährigen Vermissten aus Kirchhain. In diesem Zusammenhang veröffentlicht sie ergänzend ein weiteres Lichtbild der Vermissten, auf dem ihr Erscheinungsbild deutlicher zu erkennen ist. Da sie in ihrem persönlichen Umfeld mit ihrem zweiten Vornamen "Gerda" angesprochen wird, dürfte sie eher auf diesen Namen reagieren.

Hinweise nimmt die Polizei in Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell