Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Verletzter Radfahrer - Pkw flüchtet

Giessen (ots)

Lahntal-Goßfelden: Verletzter Radfahrer - Pkw flüchtet

Die Polizei in Marburg sucht nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitagmorgen (17. Juli) gegen 9.20 Uhr in Goßfelden nach Zeugen. Ein 64-jähriger Radfahrer war auf der Lindenstraße in Richtung Siegener Straße unterwegs. Hinter ihm fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem dunkelgrauen Kombi. In Höhe der Hausnummer 4 überholte der Pkw den Radfahrer und achtete dabei nicht auf den Gegenverkehr. Den Angaben zufolge war der Seitenabstand so gering, dass der 64-Jährige nach rechts ausweichen musste. Dabei fuhr er über den Bordstein des Gehwegs und stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Sein Fahrrad sowie seine Kleidung wurden beschädigt. Der dunkelgraue Kombi setzte seine Fahrt fort. Zeugen, die den Unfall beobachteten und Hinweise auf den dunkelgrauen Kombi sowie dessen Fahrerin oder Fahrer geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Marburg unter (06421) 4060 zu melden.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell