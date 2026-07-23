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Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Polizei nimmt 38-jährigen Betrüger fest

Giessen (ots)

WETTERAUKREIS: Polizei nimmt 38-jährigen Betrüger fest

Die Gießener Kriminalpolizei führt derzeit ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Anlagebetrugs. Im Zuge der Ermittlungen gelang es den Beamten am Mittwoch (15. Juli 2026) einen mutmaßlichen Tatverdächtigen festzunehmen.

Der Geschädigte aus dem Wetteraukreis stieß Anfang Mai 2026 auf ein vermeintlich lukratives Investmentangebot. Zunächst zahlte er kleinere Geldbeträge ein, woraufhin ihm die Täter erste Gewinne auszahlten und so Vertrauen aufbauten. Im weiteren Verlauf forderten die Täter das Opfer auf, deutlich höhere Summen zu investieren, um angeblich noch größere Gewinne zu erzielen. Der Geschädigte überwies schließlich rund 100.000 Euro. Als er sich die versprochenen Gewinne sowie sein investiertes Kapital auszahlen lassen wollte, verweigerten die Täter die Auszahlung und forderten stattdessen weitere Investitionen. Letztlich wandte sich der Geschädigte an die Polizei und erstatte Anzeige. Durch umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei konnte ein 38-jähriger mutmaßlicher Tatverdächtiger identifiziert werden. Beamte nahmen ihn am Mittwochabend im Wetteraukreis fest. Die genaue Tatbeteiligung des 38-Jährigen ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Diese dauern ebenso wie die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Hintermännern und Drahtziehern an.

Außerdem fanden die Polizisten Bargeld, das mutmaßlich aus einer weiteren Tat stammt, und stellten es sicher. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet und dauern an. Darüber hinaus stellten die Ermittler Datenträger und ein Handy sicher. Auch die digitalforensischen Ermittlungen dauern noch an.

Wegen fehlender Haftgründen wurde der 38-Jährige aus Baden-Württemberg nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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