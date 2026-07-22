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Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Diebstahl eines Bienenvolks - Polizei bittet um Mithilfe

Giessen (ots)

Neustadt: Diebstahl eines Bienenvolks - Polizei bittet um Mithilfe

Unbekannte entwendeten Mitte der vergangenen Woche vom Spielplatz "Honigtopf" im Franz-Schubert-Weg ein Bienenvolk. Zwei weitere Bienenvölker blieben vor Ort und wurden von den Dieben nicht mitgenommen. Die Tat kann auf Mittwoch (15. Juli), 10 Uhr, bis Donnerstag (16. Juli), 12 Uhr eingegrenzt werden. Aufgrund des Gewichts des Bienenstocks ist nicht auszuschließen, dass mehrere Täter an der Tat beteiligt waren. Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer kann Angaben zum Verbleib des Bienenstocks - Segeberger Beute in der Farbe Braun - machen? Wer hat in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer (06428) 93050 entgegen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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