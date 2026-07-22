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Mittelhessen: Gießen: Zwei Verletzte nach Lkw-Brand am Ludwigsplatz

Giessen (ots)

(fm) Gegen 12:10 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass im Bereich des Ludwigsplatzes in Gießen ein Lkw brennt. Das Fahrzeug war aufgrund von aktuell stattfindenden Fahrbahnmarkierungen an der dortigen Baustelle eingesetzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet ein auf dem Fahrzeug transportierter Werkstoff in Brand. In der Folge kam es zu einer Verpuffung. Durch die starke Hitzeentwicklung explodierte zudem eine auf dem Fahrzeug gelagerte Gasflasche. Die genaue Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Weitere Angaben können hierzu derzeit nicht gemacht werden.

Ein Übergreifen der Flammen auf umstehende Gebäude oder Fahrzeuge konnte durch die Löscharbeiten der Feuerwehr verhindert werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner vorübergehend aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Während der Löscharbeiten kam es zudem zu weiträumigen Absperrungen und Verkehrsumleitungen.

Zum Zeitpunkt der Verpuffung befand sich ein 31-jähriger Mitarbeiter unmittelbar neben dem Fahrzeug. Er erlitt Brandverletzungen, die jedoch nicht lebensbedrohlich sind. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Ein 32-jähriger Baustellenmitarbeiter erlitt eine Rauchgas-Intoxikation und wurde zur weiteren Versorgung ebenfalls in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Durch die Hitzeentwicklung wurden unter anderem eine Ampelanlage sowie die Fahrbahndecke beschädigt. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit noch nicht vor.

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