Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Fahrradcodierung beim Bad Nauheimer Polizeiposten am 5. August 2026

Bad Nauheim (ots)

Die Polizei in der Kurstadt bietet interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, ihre Fahrräder beim Bad Nauheimer Polizeiposten (Hauptstraße 54, 61231 Bad Nauheim) codieren zu lassen. Am Mittwoch, 05.08.2026 findet die kostenlose Aktion in der Zeit von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr statt.

Zur besseren Planung ist eine vorherige telefonische Anmeldung unter 06031/601-486 zwingend erforderlich. Die Anmeldung kann an Werktagen zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr erfolgen.

Mit der Bitte um Beachtung bei der Anreise: Aufgrund einer Baustelle ist der Polizeiposten aktuell nicht direkt mit dem Auto erreichbar.

Bei der Fahrradcodierung wird durch die Polizisten eine Nummer in den Fahrradrahmen eingraviert. Dieser Code besteht aus der Kreiskennung (FB), einer Schlüsselzahl für die jeweilige Gemeinde und die Gemeindestraße, die Hausnummer sowie den Anfangsbuchstaben des Vor- und Zunamens. Anhand dieser Kennung ist das Fahrrad seinem jeweiligen Eigentümer zuzuordnen.

Gestohlene und/oder aufgefundene Fahrräder können so schnell an den Berechtigten zurückgegeben werden.

Zu beachten ist im Vorfeld der Fahrradcodierung:

- Anmeldung ist zwingend erforderlich. - Bitte erscheinen Sie pünktlich zum Termin. - Neben dem Fahrrad muss ein Eigentumsnachweis / Rechnung sowie ein gültiges Ausweisdokument vorgezeigt werden. - E-Bike Besitzer werden gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen. - Räder mit Carbon-Rahmen können nicht codiert werden. - Job- und Leasingräder können nur nach Rücksprache und mit vorliegendem Einverständnis des Eigentümers codiert werden.

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