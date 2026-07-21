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Mittelhessen: Herborn-Merkenbach: Polizei sucht Fahrer eines silberfarbenen Subaru nach Fahrerflucht

Giessen (ots)

(fm) Bereits am Sonntagmittag (12.07.2026) gegen 12:30 Uhr befuhr ein silberfarbener Subaru mit Heu beladener Anhänger die Herborner Rathausstraße in Richtung Weilburger Straße.

Auf Höhe der Hausnummer 2 streifte das Gespann einen geparkten VW, setzte seine Fahrt scheinbar unbeeindruckt fort und bog auf die Weilburger Straße in Richtung Beilstein ab. Der beim Zusammenstoß entstandene Blechschaden liegt bei rund 2000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer des silberfarbenen Subaru, mutmaßliches Modell Legacy mit einem WW (Westerwaldkreis)-Kennzeichen, geben können, sich bei der Herborner Polizei zu melden (02772/47050).

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