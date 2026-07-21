Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Büdingen: E-Scooter-Fahrer nach Unfallflucht gesucht

Giessen (ots)

(fm) Der Fahrer eines E-Scooters fuhr aus bislang nicht bekannter Ursache am 16.07.2026 zwischen 14 und 15 Uhr gegen das Heck eines geparkten Seat Arona. Laut Zeugen wartete der mutmaßlich unverletzte E-Scooter-Fahrer rund 15 Minuten am beschädigten Fahrzeug, entfernte sich dann jedoch unerkannt vom Unfallort.

Der Zusammenstoß ereignete sich in Büdingen in der Straße "Über der Seeme", Höhe der Hausnummer 30.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich bei der Büdinger Polizei unter der Telefonnummer 06042/96480 zu melden.

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