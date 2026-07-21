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Mittelhessen: STADT GIEßEN: GPS-Tracker führt Ermittler zu mutmaßlichem Fahrraddieb + Ladendieb nach Flucht vorläufig festgenommen

Giessen (ots)

Gießen: GPS-Tracker führt zu Fahrraddieb und weiterem Diebesgut

(fm) Nachdem ein 24-jähriger Gießener am Abend des 19.07.2026 den Diebstahl seines Mountainbikes am Gießener Bahnhof feststellte, führte ein verbauter GPS-Tracker die Einsatzkräfte zu einer Garage in der Karl-Benner-Straße. Neben dem gestohlenen Mountainbike fanden die Beamten dort zehn weitere Fahrräder und zwei E-Scooter, die mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls aus Straftaten stammen. Die Ermittlungen gegen den 35-jährigen Garageninhaber sowie die Ermittlungen zu den rechtmäßigen Eigentümern der sichergestellten Zweiräder dauern an.

Die Polizei gibt Tipps zur Fahrradsicherung:

Richtig sichern: Befestige den Rahmen deines Rades an einem festen, verankerten Gegenstand. Binde dabei Vorder- und Hinterrad in die Sicherung ein.

Überall sichern: Sichere dein Fahrrad nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch im eigenen Keller und in der Garage.

Sicherer Abstellort: Stelle dein Fahrrad an hellen, belebten Orten ab und nutze dafür ausgewiesene Fahrradparkplätze, wie beispielsweise Radgaragen.

Stabile Schlösser: Verwende zwei Schlösser mit unterschiedlichen Schließsystemen (z. B. Falt- und Bügelschloss). Achte auf zertifizierte Schlösser.

Sicherer Zahlencode: Verwende bei numerischen Schlössern immer gemischte Zahlenkombinationen - vermeide einfache Codes wie 0000 oder 9999.

Akku mitnehmen: Nimm den Akku oder Bordcomputer deines E-Bikes immer mit. Ohne diese Komponenten wird dein Rad für Diebe weniger attraktiv.

Moderne Technik: Setze auf moderne technische Sicherungen wie integrierte Alarmanlagen oder Ortungssysteme (z. B. GPS-Tracker).

Wir bieten regelmäßig Termine zur Fahrradcodierung an, um deinem Fahrrad eine persönliche Identifikationsnummer zuzuweisen. Diese gibt der Polizei im Falle eines Diebstahls Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer.

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Gießen: Ladendieb nach Flucht vorläufig festgenommen

(fm) Zivile Einsatzkräfte stellten am Montag (20.07.2026) gegen 13:00 Uhr einen 34-jährigen Tatverdächtigen nach einem Ladendiebstahl im Einkaufszentrum neustädter in der Gießener Innenstadt fest.

Als die Polizeikräfte den Mann kontrollieren wollten, versuchte dieser zu flüchten. Wenige hundert Meter vom Einkaufszentrum entfernt (Höhe Hausnummer Neustadt 11) konnte er eingeholt und vorläufig festgenommen werden.

Der 34-Jährige versuchte sich der Festnahme zu widersetzen, sodass ihn die Einsatzkräfte vorübergehend zu Boden bringen mussten. Dort legten sie ihm Handfesseln an und brachte ihn anschließend zu einer nahegelegenen Polizeidienststelle. Weder die Einsatzkräfte noch der Tatverdächtige wurden bei der Festnahme verletzt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Gießen wurde der 34-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

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