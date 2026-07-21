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Mittelhessen: Leun: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 378 zwischen Lahnbahnhof und Burgsolms

Giessen (ots)

(fm) Am Montagabend (20.07.2026) gegen 18 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 378 ein Verkehrsunfall, bei dem eine 45-jährige Frau tödlich verletzt wurde.

Ein 18-Jähriger aus dem Lahn-Dill-Kreis befuhr mit seinem Pkw die Kreisstraße 378 aus Richtung Burgsolms kommend in Fahrtrichtung Leun-Lahnbahnhof. In einer Rechtskurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 45-Jährigen.

Der 18-Jährige erlitt schwere, jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Das Fahrzeug der 45-Jährigen, die gemeinsam mit ihren zehn und zwölf Jahre alten Kindern unterwegs war, kam nach der Kollision auf dem Dach zum Stillstand. Die Fahrerin wurde von Rettungskräften aus dem Fahrzeug befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag sie im Laufe der Nacht ihren schweren Verletzungen.

Die beiden Kinder wurden durch den Verkehrsunfall körperlich leicht verletzt und zur weiteren Versorgung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kreisstraße 378 war für die Dauer der Rettungs- und Unfallaufnahmemaßnahmen voll gesperrt.

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