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Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Kupferdiebe schlagen zu - Polizei sucht Zeugen + berauscht unterwegs

Giessen (ots)

Kirchhain: Kupferdiebe schlagen zu - Polizei sucht Zeugen

Kupferdiebe hatten es in der Nacht von Donnerstag (16. Juli) auf Freitag (17. Juli) auf ein Umspannwerk in der Alsfelder Straße abgesehen. Über das gewaltsam geöffnete Zugangstor verschafften sie sich Zutritt zu dem Gelände. Außerdem brachen sie eine Tür auf und gelangten so in das Gebäude. Ersten Schätzungen zufolge nahmen sie Kupferschienen, Kupferkabel und Erdungsseile sowie Metallschrott mit. Das genaue Ausmaß des Diebstahls sowie der Wert des Diebesguts sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Einbruchschäden werden mit rund 500 Euro beziffert. Die Ermittler der Marburger Kriminalpolizei suchen nach Zeugen und fragen: Wer hat den Einbruch zwischen Donnerstag (16. Juli), 17 Uhr, und Freitag (17. Juli), 11 Uhr, mitbekommen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 entgegen.

Cölbe: Berauscht unterwegs

Am frühen Sonntagmorgen (19. Juli) gegen 4.15 Uhr geriet ein BMW in der Kasseler Straße in das Visier einer Marburger Polizeistreife. Die Beamten führten schließlich eine Kontrolle durch. Dabei bemerkten sie, dass der 31-jährige Fahrer offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest erhärtete den Verdacht. Dieser zeigte ein positives Ergebnis auf Kokain. Die Fahrt des 31-Jährigen war damit beendet. Er musste die Ordnungshüter zur Dienststelle nach Marburg begleiten, wo ein hinzugezogener Arzt eine Blutentnahme durchführte. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren zu.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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