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Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Garage gerät in Brand + Einbrüche in Karben

Giessen (ots)

Büdingen-Aulendiebach: Garage gerät in Brand

In der Nacht zu Sonntag (19. Juli) geriet gegen 3.40 Uhr in der Straße "Im Grund" eine Garage in Brand. Eine Zeugin nahm zunächst laute Knallgeräusche wahr und bemerkte anschließend die brennende Garage. Sie weckte die Bewohner des über der Garage gelegenen Wohnhauses und alarmierte die Rettungsleitstelle. Ein Bewohner konnte den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen. Das Wohnhaus wurde nicht beschädigt. Es gab keine Verletzten. Zwei Bewohner wurden vor Ort vorsorglich in einem Rettungswagen untersucht. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit noch nicht gemacht werden. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand geht die Kriminalpolizei davon aus, dass ein technischer Defekt an einem Akku oder dessen Ladegerät ursächlich für den Brand war.

Karben: Einbrüche Bäckerei und Imbiss

Am Wochenende kam es in Karben zu zwei Einbrüchen. In beiden Fällen verschafften sich die Täter jeweils über eine gewaltsam geöffnete Eingangstür Zutritt. Die Einbrecher nahmen Bargeld mit und entkamen unbemerkt. Betroffen sind eine Bäckerei in Kloppenheim in der Bahnhofstraße, wo die Täter zwischen Sonntag (19. Juli), 17 Uhr, und Montag (20. Juli), 4.40 Uhr, zuschlugen, sowie ein Imbiss in Klein-Karben in der Homburger Straße. Die Tatzeit kann hier auf Freitag (17. Juli), 21.30 bis Samstag (18. Juli), 10 Uhr eingegrenzt werden. In beiden Fällen sucht die Polizei nach Zeugen und fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise werden bei der Polizeistation Bad Vilbel unter der Telefonnummer (06101) 54600 entgegengenommen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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