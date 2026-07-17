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Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + 62-Jähriger vermisst - Polizei bittet um Mithilfe +

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Giessen (ots)

Wetzlar: 62-Jähriger vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Seit Freitag, 17.07.2026 wird der 62-jährige Luqman Sidiq aus Wetzlar vermisst.

Herr Sidiq ist circa 180 cm groß, hat weißes Haar und einen weißen 3-Tage-Bart. Er trägt ein dunkles T-Shirt und eine dunkle lange Hose.

Zuletzt gesehen wurde er am Freitag (17.07.2026) in der Kirchstraße in Münchholzhausen. Der 62-Jährige ist vermutlich nicht in der Lage sich zu orientieren.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizei in Wetzlar (Tel.: 06441 918-0) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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