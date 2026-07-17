Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Motorradfahrer schwer verletzt + Blitz-Einbruch in Handyshop + Einbrüche in Vereinsheime + In Gaststätte eingestiegen +

Giessen (ots)

Altenstadt: Motorradfahrer schwer verletzt

Kurz nach 16:00 Uhr kam es am Donnerstagnachmittag (16.07.2026) auf der B 521 bei Höchst an der Nidder zu einem Unfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer. Eine 66-jährige Skoda-Fahrerin aus Glauburg war mit ihrem Fahrzeug auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Nidderau-Eichen unterwegs. Im Einmündungsbereich zur K 232 bog sie in Richtung Altenstadt-Höchst ab. Nach ersten Erkenntnissen übersah sie hierbei einen 55-jährigen Motorradfahrer aus Altenstadt, der mit seinem Krad aus Richtung Eichen kommend in Fahrtrichtung Altenstadt fuhr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Die Skoda-Fahrerin blieb unverletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf 17.000 EUR geschätzt.

Bad Nauheim: Blitz-Einbruch in Handyladen

Drei Unbekannte zerstörten am Freitag (17.07.2026) gegen 04:30 Uhr die Eingangstür eines Handyshops in der Bad Nauheimer Karlstraße. Danach griffen sie sich im Laden mehrere elektronische Geräte. Anschließend stiegen die drei Männer in einen dunklen Audi Kombi, in dem eine weitere Person wartete, und flüchteten mit dem Fahrzeug über die Parkstraße in Richtung Johannisberg. Die Tat dauerte nur wenige Minuten. Ein Täter war mit einem weißen T-Shirt sowie einer schwarzen Jogginghose bekleidet und hat dunkle Haare. Der zweite Täter trug eine dunkle Hose und einen dunklen Kapuzenpullover. Der dritte Täter hat dunkle lockige Haare und war mit einem weißen T-Shirt und einer blauen Jogginghose bekleidet. Zeugen, denen die beschriebenen Personen in der Nacht zu Freitag in der Kurstadt aufgefallen sind oder die Hinweise zu dem dunklen Audi Kombi geben können, werden gebeten sich mit der Friedberger Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen (Tel.: 06031 6010).

Bad Nauheim / Friedberg: Einbrüche in Vereinsheime

Auf dem Schwalheimer Sportplatz drangen Unbekannte zwischen Dienstag (14.07.2026), 21:00 Uhr und Donnerstag (16.07.2026), 18:55 Uhr in das dortige Vereinsheim ein. Beute machten sie nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Am Friedberger Burgfeld öffneten Einbrecher eine Tür zu einem Vereinsheim gewaltsam, durchsuchten mehrere Schränke und ließen eine Geldkassette mitgehen. Der Tatzeitraum kann hier auf Mittwoch (15.07.2026), 15:00 Uhr bis Donnerstag (16.07.2026), 06:45 Uhr eingegrenzt werden. In beiden Fällen nimmt die Polizei Hinweise unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Karben: In Gaststätte eingestiegen

Durch ein gekipptes Fenster stiegen Einbrecher in eine Gaststätte in der "Alte Haingasse" in Petterweil ein. Zuvor hatten sie erfolglos versucht eine Tür aufzubrechen. Die Täter erbeuteten Bargeld und einen Trinkgeldbehälter. Als Tatzeitraum wurde Mittwoch (15.07.2026), 00:30 Uhr bis Donnerstag (16.07.2026), 11:30 Uhr angegeben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Friedberg (Tel.: 06031 6010).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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