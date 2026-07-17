Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Bad Vilbeler Polizei sensibilisiert zum Thema "Diebstähle aus Tiefgaragen und Kellerräumen"

Bild-Infos

Download

Giessen (ots)

Bad Vilbel: Bad Vilbeler Polizei sensibilisiert zum Thema "Diebstähle aus Tiefgaragen und Kellerräumen"

Die Bad Vilbeler Polizei erhielt jüngst Meldungen über Diebstähle aus Tiefgaragen oder Garagenkomplexen von Wohnanlagen sowie Kellerräumen. Die Zielrichtung der Täter variiert dabei beziehungsweise erfolgt nach dem Motto "Man nimmt, was man kriegen kann". Dies können hochwertige E-Bikes, Rennräder, Werkzeuge, Arbeitsmaschinen, Autozubehör oder Küchengeräte sein. Im Zuge des KOMPASS-Programms sensibilisierte die Polizeistation gemeinsam mit der Stadt Bad Vilbel bereits im vergangenen Jahr Bürgerinnen und Bürger, um solche Taten möglichst gänzlich zu verhindern. Auch in diesem Jahr möchte die Polizei, auch im Hinblick auf die landesweite Kampagne "Gemeinsam sicher vor Diebstahl und Einbruch", auf das Thema hinweisen und Tipps zum besseren Schutz geben:

- Zugangskontrolle gewährleisten: Warten Sie bei automatisch öffnenden Tiefgaragentoren unbedingt bis sich das Tor vollständig geschlossen hat. Achten Sie darauf, dass keine unbefugten Personen hinter Ihnen in die Garage oder den Keller gelangen.

- Türen stets verschließen: Halten Sie den Keller oder den Zugang zur Tiefgarage stets verschlossen - auch tagsüber. Kontrollieren Sie regelmäßig, ob Türen und Schlösser intakt sind.

- Sicheres Lagern von Gegenständen aller Art: Lagern Sie keine Gegenstände von Wert (z.B. Reifen oder Werkzeuge) ungesichert auf Ihren Fahrzeugabstellflächen.

- Fahrräder zusätzlich sichern: Schließen Sie Fahrräder auch innerhalb des Fahrradkellers immer ab. Befestigen Sie die Fahrräder an Fahrradständern oder anderen festen Gegenständen. Nutzen Sie nach Möglichkeit stabile Schlösser.

- Fahrräder und Gegenstände kennzeichnen und registrieren: Lassen Sie Ihr Fahrrad codieren. Die Polizei bietet regelmäßig kostenfreie Codierungen an, bei denen eine individuelle Nummer in den Fahrradrahmen eingraviert wird. Über die anstehenden Termine informiert das Polizeipräsidium Mittelhessen über Pressemitteilungen, auf seiner Homepage und auf seinen Social-Media-Kanälen. Fertigen Sie zudem eine Liste mit Rahmennummern/Individualnummern, Marke, besonderen Kennzeichen und möglichst auch Fotos Ihrer Fahrräder und sonstigen Gegenstände an.

- Verdächtige Beobachtungen sofort melden: Melden Sie verdächtige Personen oder Wahrnehmungen unverzüglich der Polizei, gerne auch über den Notruf 110.

Die Streifen der Bad Vilbeler Polizeistation bestreifen verstärkt Wohngebiete und gehen Hinweisen aus der Bevölkerung nach. Außerdem informiert und berät der Schutzmann vor Ort, Polizeioberkommissar Thomas Kunkel, auf dem Bad Vilbeler Wochenmarkt zu diesem Thema und steht für Fragen gerne zur Verfügung.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell