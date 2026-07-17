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Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Bad Vilbeler Polizei sensibilisiert zum Thema "Diebstähle aus Tiefgaragen und Kellerräumen"

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Bad Vilbeler Polizei sensibilisiert zum Thema "Diebstähle aus Tiefgaragen und Kellerräumen"
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Giessen (ots)

Bad Vilbel: Bad Vilbeler Polizei sensibilisiert zum Thema "Diebstähle aus Tiefgaragen und Kellerräumen"

Die Bad Vilbeler Polizei erhielt jüngst Meldungen über Diebstähle aus Tiefgaragen oder Garagenkomplexen von Wohnanlagen sowie Kellerräumen. Die Zielrichtung der Täter variiert dabei beziehungsweise erfolgt nach dem Motto "Man nimmt, was man kriegen kann". Dies können hochwertige E-Bikes, Rennräder, Werkzeuge, Arbeitsmaschinen, Autozubehör oder Küchengeräte sein. Im Zuge des KOMPASS-Programms sensibilisierte die Polizeistation gemeinsam mit der Stadt Bad Vilbel bereits im vergangenen Jahr Bürgerinnen und Bürger, um solche Taten möglichst gänzlich zu verhindern. Auch in diesem Jahr möchte die Polizei, auch im Hinblick auf die landesweite Kampagne "Gemeinsam sicher vor Diebstahl und Einbruch", auf das Thema hinweisen und Tipps zum besseren Schutz geben:

   -	Zugangskontrolle gewährleisten: Warten Sie bei automatisch 
öffnenden Tiefgaragentoren unbedingt bis sich das Tor vollständig 
geschlossen hat. Achten Sie darauf, dass keine unbefugten Personen 
hinter Ihnen in die Garage oder den Keller gelangen.
   -	Türen stets verschließen: Halten Sie den Keller oder den Zugang 
zur Tiefgarage stets verschlossen - auch tagsüber. Kontrollieren Sie 
regelmäßig, ob Türen und Schlösser intakt sind.
   -	Sicheres Lagern von Gegenständen aller Art: Lagern Sie keine 
Gegenstände von Wert (z.B. Reifen oder Werkzeuge) ungesichert auf 
Ihren Fahrzeugabstellflächen.
   -	Fahrräder zusätzlich sichern: Schließen Sie Fahrräder auch 
innerhalb des Fahrradkellers immer ab. Befestigen Sie die Fahrräder 
an Fahrradständern oder anderen festen Gegenständen. Nutzen Sie nach 
Möglichkeit stabile Schlösser.
   -	Fahrräder und Gegenstände kennzeichnen und registrieren: Lassen 
Sie Ihr Fahrrad codieren. Die Polizei bietet regelmäßig kostenfreie 
Codierungen an, bei denen eine individuelle Nummer in den 
Fahrradrahmen eingraviert wird. Über die anstehenden Termine 
informiert das Polizeipräsidium Mittelhessen über Pressemitteilungen,
auf seiner Homepage und auf seinen Social-Media-Kanälen. Fertigen Sie
zudem eine Liste mit Rahmennummern/Individualnummern, Marke, 
besonderen Kennzeichen und möglichst auch Fotos Ihrer Fahrräder und 
sonstigen Gegenstände an.
   -	Verdächtige Beobachtungen sofort melden: Melden Sie verdächtige 
Personen oder Wahrnehmungen unverzüglich der Polizei, gerne auch über
den Notruf 110.

Die Streifen der Bad Vilbeler Polizeistation bestreifen verstärkt Wohngebiete und gehen Hinweisen aus der Bevölkerung nach. Außerdem informiert und berät der Schutzmann vor Ort, Polizeioberkommissar Thomas Kunkel, auf dem Bad Vilbeler Wochenmarkt zu diesem Thema und steht für Fragen gerne zur Verfügung.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

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