Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Linienbus gerammt - VW Transporter gesucht + Einbrüche in Nagelstudio und Friseursalon +

Giessen (ots)

Braunfels: Linienbus gerammt - VW Transporter gesucht

Nach einem Zusammenstoß mit einem Linienbus am Freitag (10.07.2026) sucht die Wetzlarer Polizei nach einem grauen oder grünlichen VW Transporter T4. Während der Gelenkbus gegen 19:40 Uhr auf der K 381 aus Richtung Braunfels in Fahrtrichtung Bonbaden unterwegs war, kam ihm in einer Linkskurve der Transporter älteren Baujahres entgegen und fuhr in die Fahrerseite des Linienbusses. Danach flüchtete der bislang unbekannte Fahrzeugführer in Richtung Braunfels. Der Unfallverursacher verlor an der Unfallstelle einen Teil des linken hinteren Stoßfängers. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich im Bus keine Fahrgäste. Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise auf einen beschädigten älteren Transporter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Wetzlar zu melden (Tel.: 06441 9180).

Herborn: Einbrüche in Nagelstudio und Friseursalon

Gegen 03:30 Uhr drangen zwei Einbrecher am Mittwoch (15.07.2026) durch ein gekipptes Fenster in ein Nagelstudio in der Herborner Hauptstraße ein. Sie erbeuteten eine geringe Summe Bargeld. In der Westerwaldstraße beschädigten Unbekannte eine Zugangstür zu einem Friseursalon und durchsuchten im Inneren mehrere Schränke. Die Täter ließen Haarschneidemaschinen und Kosmetikartikel mitgehen. Hier kann der Tatzeitraum auf Dienstag (14.07.2026), 19:30 Uhr bis Mittwoch, 11:00 Uhr eingegrenzt werden. In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei und bittet um Hinweise unter Tel.: 06441 9180.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell