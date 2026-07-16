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Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Durch gekipptes Fenster eingestiegen + Einbrecher erbeuten Armbanduhr +

Giessen (ots)

Friedberg: Durch gekipptes Fenster eingestiegen

Einbrecher verschafften sich in der Nacht von Dienstag (14.07.2026) auf Mittwoch (15.07.2026) Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Römerstraße in Bruchenbrücken. Zwischen 23:00 Uhr und 04:30 Uhr öffneten sie ein gekipptes Fenster und stiegen ein. Die Täter durchsuchten einen Raum und ließen unter anderem eine Geldbörse mitgehen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei in Friedberg zu wenden (Tel.: 06031 6010).

Gedern: Einbrecher erbeuten Armbanduhr

"In der Bäch" in Gedern beschädigten Einbrecher eine Fensterscheibe und gelangten dadurch in ein Einfamilienhaus. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und entwendeten eine Armbanduhr. Der Tatzeitraum wird auf Sonntag (12.07.2026) bis Mittwoch (15.07.2026), 12:55 Uhr eingegrenzt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Friedberger Kripo telefonisch unter 06031 6010 entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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