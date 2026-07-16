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Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Golf flüchtet nach "Spiegelunfall"

Giessen (ots)

K41-Marburg-Cappel: Golf flüchtet nach "Spiegelunfall"

Die Unfallfluchtermittler der Marburger Polizei suchen nach einem Zusammenstoß auf der Kreisstraße 41 bei Cappel am Sonntagabend (12. Juli) gegen 22 Uhr nach Zeugen. Ein Benz-Fahrer war mit seiner C-Klasse auf der K41 unterwegs, als ihm zwischen der "Cappeler Gleiche" und dem "Waldparkplatz Cappel" ein VW Golf entgegenkam. Den Angaben zufolge geriet die bislang unbekannte Person am Steuer des Golfs auf die Fahrspur des Benz-Fahrers, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden linken Außenspiegel kam. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr die Fahrerin oder der Fahrer weiter. Polizisten fanden im Rahmen der Unfallaufnahme ein graues Außenspiegelgehäuse. Der entstandene Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Wer den Unfall am Sonntagabend beobachtet hat und Hinweise auf den VW Golf sowie dessen Fahrerin oder Fahrer geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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