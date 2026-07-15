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Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Zwei 13-Jährige bei E-Scooter-Unfall verletzt

Giessen (ots)

Lahntal-Goßfelden: Zwei 13-Jährige bei E-Scooter-Unfall verletzt

Am vergangenen Freitagabend (10. Juli) kam es nahe des Otto-Ubbelohde-Wegs auf Höhe der Hausnummer 27 zu einem Unfall mit einem E-Scooter. Zwei 13-Jährige wurden dabei verletzt, einer von ihnen schwer.

Die Jugendlichen fuhren gemeinsam auf einem E-Scooter den Radweg zwischen der Otto-Ubbelohde-Schule und den dortigen Bahngleisen entlang. Gegen 20.15 Uhr verlor der 13-jährige Fahrer die Kontrolle über den elektrischen Roller und stürzte. Sein 13-jähriger Sozius stieg zuvor vom Roller ab und kam anschließend ebenfalls zu Fall. Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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