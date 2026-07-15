Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Stromkabel erbeutet

Giessen (ots)

Bad Nauheim: Stromkabel erbeutet

In der Nacht zu heute (15. Juli) zwischen 1 und 3 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Baustellengelände im Hermelinweg. Die Täter öffneten gewaltsam zwei Stromkästen, durchtrennten mehrere Stromkabel und nahmen diese mit. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 500 Euro. Angaben zum Wert des Diebesgutes können derzeit noch nicht gemacht werden. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedberg unter der Telefonnummer (06031) 6010 zu melden.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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