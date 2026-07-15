Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Widerstand geleistet

Giessen (ots)

Solms-Oberndorf: Widerstand geleistet

Gestern Morgen (14. Juli) gegen 8 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie ein Mann mehrere Gegenstände, darunter einen Kühlschrank, aus einem Fenster in der Braunfelser Straße geworfen hatte. Anschließend soll der Mann aus dem Fenster im ersten Obergeschoss gesprungen und in Richtung Burgsolms davongelaufen sein. Der Zeuge gab zudem eine Beschreibung des Mannes ab. Nur wenige Minuten später meldete sich ein weiterer Zeuge über den Polizeinotruf und berichtete von einem Mann am Kreisel, der gegen sein Auto geschlagen haben soll. Eine sofort hinzugezogene Funkstreife der Wetzlarer Polizei nahm den Mann kurz darauf im Bereich einer Tankstelle nahe des Kreisels fest. Der 37-Jährige befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Bei seiner Festnahme leistete er erheblichen Widerstand. Den Beamten gelang es, dem Mann Handschellen anzulegen. Dennoch trat er weiterhin nach den Einsatzkräften, wobei sich ein Polizeibeamter leichte Verletzungen zuzog. Ein hinzugezogener Rettungswagen brachte den 37-Jährigen vorsorglich in ein Krankenhaus. Aufgrund der Personenbeschreibung stellten die Beamten schnell fest, dass es sich bei dem 37-Jährigen um den Mann handelte, der zuvor aus dem Fenster gesprungen war.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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