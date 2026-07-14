Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Unimog gerät in Brand

Giessen (ots)

Gedern-Ober-Seemen: Unimog gerät in Brand

Gestern (13. Juli) geriet gegen 17.10 Uhr auf einem Waldweg "Zum Kohlstück" ein Unimog während der Fahrt in Brand. Das Feuer griff auf das geladene Heu über. Beim Versuch, das Heu abzuladen, geriet eine Wiese in Brand. In diesem Zusammenhang entzündete sich auch ein angrenzendes Waldstück. Die Feuerwehr löschte die Brände. Der 34-jährige Fahrer wurde verletzt. Rettungskräfte versorgten ihn vor Ort und brachten ihn in ein Krankenhaus. Zwei Kinder, die sich als Mitfahrer auf dem Unimog befanden, blieben unverletzt. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein technischer Defekt am Unimog ursächlich für den Brand war. Der entstandene Schaden an dem Fahrzeug wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Angaben zur Schadenshöhe von Wald und Wiese können derzeit nicht gemacht werden.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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