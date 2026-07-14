Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Stadt Gießen: Polizei räumt besetztes Haus

Giessen (ots)

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Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle - vom 14.07.2026, 06.02 Uhr

Heute in den frühen Morgenstunden, gegen 06.00 Uhr, begann die Polizei mit der Räumung eines besetzten Hauses in der Hein-Heckroth-Straße. Die Räumung verlief friedlich und ohne besondere Vorkommnisse und war gegen 10.30 Uhr beendet.

Vor dem Eingangsbereich des Hauses und Innen vor einer Treppe trafen die Einsatzkräfte auf Barrikaden, die geräumt werden mussten. Zudem wurden Türen und eine Dachluke mit technischen Hilfsmitteln geöffnet. Auf dem Grundstück und im Haus traf die Polizei auf 10 Personen - weitere 2 erklommen vor dem Eintreffen der Polizei das Dach des Hauses und zündeten Pyrotechnik. Die Polizei führte die angetroffenen Personen vom Grundstück und stellte ihre Identitäten fest. Im Anschluss wurden sie entlassen - Ihnen wurden Platzverweise ausgesprochen. Die beiden Personen auf dem Dach kamen den Aufforderungen das Dach zu verlassen nicht nach. Letztlich übernahmen speziell ausgebildete Polizeikräfte die sichere Bergung der beiden von Dach - hierbei kam eine Drehleiter der Gießener Feuerwehr zum Einsatz. Die Polizei prüft, ihnen die Kosten für die Bergung vom Dach in Rechnung zu stellen.

Im Anschluss an ihre Identitätsfeststellung und Platzverweisen wurden auch sie entlassen.

Im Zusammenhang mit der Räumung stellte die Polizei insgesamt 12 Identitäten fest. Auf diese Personen kommen nun Strafverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruches sowie der Sachbeschädigung zu.

Guido Rehr, Pressesprecher

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