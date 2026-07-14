Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Stadt Gießen: Polizei räumt besetztes Haus

Giessen (ots)

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Gießen: Derzeit ist die Polizei im Gießener Stadtgebiet im Einsatz. Die Einsatzkräfte räumen in der Hein-Heckroth-Straße ein besetztes Haus.

Am Samstagmittag (11.07.2026) startete auf dem Berliner Platz ein angemeldeter Demo-Aufzug mit dem Thema "Mieten, Kürzungen, Stadtentwicklung, Aufrüstung, Jugend und Kultur". In Höhe der Löberstraße verließen die rund 250 Teilnehmenden die zuvor abgesprochene Aufzugsstrecke und liefen über den Ludwigsplatz in die Ludwigstraße und von dort aus in die Gartenstraße. Am Abzweig zur Hein-Heckroth-Straße besetzten Teilnehmende ein leerstehendes Gebäude der Justus-Liebig-Universität (JLU).

Die Besetzung stellt strafrechtlich einen Hausfriedensbruch dar. Die Leitung der JLU stellte Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs sowie Sachbeschädigung. Die Polizei ist vor Ort, um das Räumungsersuchen der JLU zu vollstrecken. Zudem stellt die Besetzung des Hauses eine anhaltende Störung gegen die Rechtsordnung dar, die durch die Polizei beendet wird.

Die Personen, die sich im besetzten Haus aufhalten, sprechen wir über taktische Kommunikatoren an und ermöglichen ihnen das Verlassen des besetzten Hauses.

Die Polizei ist mit einer niedrigen dreistelligen Anzahl an Polizistinnen und Polizisten vor Ort. Das Polizeipräsidium Mittelhessen wird von Kolleginnen und Kollegen des hessischen Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt.

Für den Fall, dass wir in dem Haus auf Sperren oder Barrikaden treffen, setzen wir technisches Gerät zum Entfernen der Hindernisse ein.

Wir begleiten den Einsatz per "X" (ehemals Twitter) über unseren Kanal @polizei_mh.

Medienschaffenden steht vor Ort ein Polizeipressesprecher zur Verfügung. Ein Kontakt kann über die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelhessen : 0641/7006-2055 hergestellt werden.

Guido Rehr, Pressesprecher

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