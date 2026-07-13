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Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Gullideckel herausgehoben

Giessen (ots)

Marburg: Gullideckel herausgehoben

Unbekannte hoben am vergangenen Wochenende in der Afföllerstraße im Bereich der Hausnummer 78 einen Gullideckel aus der Fahrbahn und entwendeten diesen. Ein Zeuge stellte dies am Samstag (11. Juli) gegen 12 Uhr fest und informierte die Polizei. Die Marburger Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Ermittler suchen nach Zeugen und fragen: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation Marburg unter (06421) 4060 in Verbindung zu setzen. Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise gefährdet wurden, werden ebenfalls gebeten sich zu melden.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

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