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Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Tödlicher Verkehrsunfall - Polizei bittet um Mithilfe + Einbrecher scheitern an Eingangstür

Giessen (ots)

Wölfersheim: Tödlicher Verkehrsunfall - Polizei bittet um Mithilfe

Am Freitagmorgen (10. Juli) gegen 9.10 Uhr kam es in der Seestraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 97-Jähriger aus dem Wetteraukreis tödlich verunglückte. Nach derzeitigem Ermittlungstand war der Mann mit seinem Krankenfahrstuhl auf dem linken Gehweg der Seestraße in Richtung Friedensstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 21 fuhr er über den Bordstein des Gehwegs, kam dabei zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen durch einen Notarzt und Rettungskräfte verstarb der 97-Jährige noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Mit der Rekonstruktion des Unfallgeschehens ist ein Gutachter beauftragt. Die Polizei in Friedberg sucht Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeistation Friedberg unter der Telefonnummer (06031) 6010 zu melden.

Bad Vilbel: Einbrecher scheitern an Eingangstür

In der Nacht von Donnerstag (9. Juli) auf Freitag (10. Juli) versuchten Diebe, in eine Gaststätte am Niddaplatz einzubrechen. Sie scheiterten bei dem Versuch, die Eingangstür aufzuhebeln. Die Einbruchschäden schätzt die Polizei auf rund 1.000 Euro. Wer zwischen Donnerstag (9. Juli), 22.45 Uhr, und Freitag (10. Juli), 7.45 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, wird gebeten sich, mit der Polizeistation Bad Vilbel unter der Telefonnummer (06101) 54600 in Verbindung zu setzen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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