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Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Golffahrer rast davon und landet in Bach + Fremdenfeindliche Parole gerufen

Giessen (ots)

Lollar: Golffahrer rast davon und landet in Bach

Einer Streife der Polizeistation Gießen Nord fiel am frühen Sonntag (12.7.) ein Fahrzeug in Lollar auf. Der Golf war innerorts gegen 4.15 Uhr augenscheinlich zu schnell unterwegs. Als die Streife daraufhin Anhaltesignale gab, raste der Fahrer davon. Nachdem die Beamten das Auto aus den Augen verloren, fahndeten mehrere Streifen nach dem Flüchtigen. Der Golf wurde kurze Zeit später erneut in Lollar gesichtet, Anhalteversuche ignorierte der Fahrer erneut. Stattdessen raste er wieder davon und geriet außer Sicht. Im Rahmen der Absuche nach dem Fahrzeug stellten die Einsatzkräfte einige Minuten später fest, dass im Bereich der Bahnhofstraße / Kirchstraße ein Geländer durchbrochen war. Der VW kam demnach von der Fahrbahn ab, durchbrach das Geländer und landete auf dem Dach an einer Böschung der Lumda. Der 23-jährige Fahrer sowie sein gleichaltriger Beifahrer erlitten Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte beide in Krankenhäuser. Warum der Mann davonfuhr, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Bei ihm ergaben sich Verdachtsmomente für einen möglichen Drogenkonsum. Ein Arzt führte eine Blutentnahme durch, den Führerschein des 23-Jährigen stellten die Beamten sicher. Der Golf musste geborgen und abgeschleppt werden, der entstandene Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Da das Gewässer durch austretende Betriebsstoffe verunreinigt wurde, schalteten die Beamten zudem die untere Wasserbehörde des Landkreises Gießen ein.

Reiskirchen: Fremdenfeindliche Parole gerufen

Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Polizei am Samstag (11.7.) über einen Vorfall, bei dem eine fremdenfeindlichen Parole gerufen worden sein soll. Gegen 18.50 Uhr fuhr der Mann die Grünberger Straße entlang, als er in Höhe des ALDI-Marktes eine Personengruppe wahrnahm. Eine der etwa 15-20 Personen rief dann laut hörbar die Parole. Anschließend ging die Gruppe weiter. Die Person, die den Ausruf tätigte, wird als 15-20 Jahre alt und ca. 175-180 cm groß beschrieben. Der Gesuchte hatte blonde, kurze Haare und trug ein helles Oberteil sowie eine helle Hose. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Volksverhetzung.

Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer hat den Vorfall mitbekommen? Wer kann Angaben zur Identität der gesuchten Person machen? Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

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