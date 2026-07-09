Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Jugendliche Einbrecherin gefasst
Giessen (ots)
Wetzlar: Erfolgreiche Fahndung nach Einbruch in Imbiss
In der Nacht zum Mittwoch (09.07.) gegen 02:00 Uhr meldete ein Zeuge einen Einbruch in einen Imbiss in Wetzlar-Niedergirmes. Die Polizeikräfte werteten vor Ort die Aufzeichnungen der Videoüberwachung aus und gewannen daraus eine Personenbeschreibung. Mit dieser Beschreibung fahndeten die Einsatzkräfte nach der Tatverdächtigen. Eine Streife entdeckte eine 14-jährige Jugendliche in der Colchester Anlage, auf die die Beschreibung zutraf. Sie wurde festgenommen und durchsucht. Dabei fanden die Beamten das Diebesgut. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Einsatzkräfte die Jugendliche noch in der Nacht an ihre Erziehungsberechtigte und leiteten gegen die Jugendliche ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ein.
Benjamin Schneider, Pressesprecher
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen
Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de
Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell