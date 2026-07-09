Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + Hellgrüner Sharan flüchtet + Nachtrag zur Meldung vom 07.07.2026 - "Goldkette entrissen" + Äste auf Fahrbahn geworfen - Polizei ermittelt + Farbschmierereien an Sporthalle +

Giessen (ots)

Biedenkopf: Hellgrüner Sharan flüchtet

Gegen 18:00 Uhr kam es am Freitagabend (03.07.2026) "Am Hasenlauf" in Biedenkopf zu einer Unfallflucht. Ein hellgrüner VW Sharan kollidierte im Vorbeifahren mit einem silberfarbenen Mercedes-Lkw. Der Lkw parkte am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 34. Der hellgrüne Sharan war aus Richtung Kottenbachstraße kommend in Fahrtrichtung Kiesackerstraße unterwegs. Ein Zeuge erkannte, dass der VW an der Beifahrerseite beschädigt und die Seitenscheibe der Beifahrertür zerbrochen war. Die Polizei bittet Unfallzeugen und Personen, die Hinweise auf einen hellgrünen VW Sharan mit Unfallschäden an der Beifahrerseite geben können, sich bei der Polizeistation Biedenkopf zu melden (Tel.: 06461 92950).

Kirchhain: Nachtrag zur Pressemeldung vom 07.07.2026, 15:05 Uhr - "Goldkette entrissen"

"Unterm Berg" in Kirchhain entrissen zwei Unbekannte am Montagnachmittag (06.07.2026) einem 67-jährigen Mann eine Goldkette (siehe auch Pressemeldung von 07.07.2026, 15:05 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/154582/6310062). Weitere Ermittlungen der Marburger Kriminalpolizei ergaben, dass es sich bei dem Fluchtfahrzeug um einen blauen Renault Twingo mit Essener-Kennzeichen (Ortskennung "E") handelte. Außerdem ereignete sich die Tat bereits gegen 15:15 Uhr. Zeugen können sich unter Tel.: 06421 4060 an die Marburger Kripo wenden.

Marburg: Äste auf Fahrbahn geworfen - Polizei ermittelt

Am späten Mittwochabend (08.07.2026) erhielt die Polizei gegen 23:35 Uhr Mitteilung über eine Gruppe Jugendlicher, die von einer Brücke "In der Badestube / Am Richtsberg" mehrere große Äste auf die Fahrbahn der Sonnenblickallee geworfen hatte. Anschließend sei die Gruppe in Richtung Richtsberg gegangen. Mindestens ein Auto fuhr über die Äste. Ob dabei ein Schaden entstanden ist, wird in einer Werkstatt überprüft. Die Marburger Polizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder der Personengruppe auf der Brücke geben können, sich telefonisch unter 06421 4060 zu melden.

Stadtallendorf: Farbschmierereien an Sporthalle

Zeugen bemerkten am Mittwoch (08.07.2026) gegen 22:05 Uhr zwei schwarz gekleidete Personen, die ein Hakenkreuz auf einen Zugangsweg zur Südschule in Stadtallendorf sprühten. Danach flüchteten die beiden Unbekannten in Richtung A 49. An der Fassade der Sporthalle konnten anschließend weitere Farbschmierereien, darunter mehrere nationalsozialistische und rechtsextreme Symbole und Parolen, festgestellt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Stadtallendorf entgegen (Tel.: 06428 93050).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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