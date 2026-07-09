Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Zwei Leichtverletzte - Landstraße über zwei Stunden gesperrt + Ins Portemonnaie gegriffen - Zeugen nach Trickdiebstahl gesucht +

Giessen (ots)

Bad Nauheim: Zwei Leichtverletzte - Landstraße über zwei Stunden gesperrt

Zwei Leichtverletzte und über 19.000 EUR Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmittag (07.07.2026) gegen 13:50 Uhr auf der L 3134 bei Steinfurth. Nach ersten Erkenntnissen bog ein Fahrzeug aus Richtung Bad Nauheim kommend in Fahrtrichtung Steinfurth nach rechts in einen Feldweg ab. Die nachfolgenden Fahrzeuge bremsten daher ab. Ein 26-jähriger Pohlheimer scherte daraufhin mit seinem VW Up! aus, touchierte einen vor im abbremsenden BMW X1 und stieß auf der Gegenfahrbahn frontal mit dem aus Steinfurth entgegenkommenden Mercedes Sprinter eines 60-jährigen Bad Nauheimers zusammen. Sowohl der VW- als auch der Sprinter-Fahrer trugen bei dem Unfall leichte Verletzungen davon, die im Krankenhaus versorgt wurden. Der Sprinter und der VW waren nicht mehr fahrbereit. Der BMW-Fahrer konnte seine Fahrt im Anschluss fortsetzen. Wegen auslaufender Betriebsstoffe waren Feuerwehr und Hessenmobil im Einsatz. Die Straßensperrung wurde gegen 16:00 Uhr wieder aufgehoben.

Butzbach: Ins Portemonnaie gegriffen - Zeugen nach Trickdiebstahl gesucht

Als er die Treppe vom Parkdeck "Am Marktplatz" zur Krachbaumgasse hinunterging, wurde ein 75-jähriger Butzbacher am Mittwochvormittag (08.07.2026) gegen 09:30 Uhr von einem Mann angesprochen, der um einen Geldwechsel bat. Der Butzbacher holte seine Geldbörse hervor und öffnete das Münzgeldfach. Während der 75-Jährige nach Kleingeld suchte, griff der Unbekannte ebenfalls ins Portemonnaie und wühlte dabei im Münzfach herum. Nachdem das Geld gewechselt war, entfernte sich der Unbekannte. Als der Senior kurze Zeit später etwas bezahlen wollte, stellte er fest, dass 200 EUR aus dem Portemonnaie fehlten. Der Trickdieb wird als 30 - 40 Jahre alt, circa 180 cm groß, von normaler Statur und mit dunklerem Teint beschrieben. Er hatte kurze, leicht gelockte schwarze Haare, trug ein weißes Hemd und dunkle Jeans. Zeugen, denen der beschriebene Mann aufgefallen ist oder die Hinweise auf dessen Identität geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Friedberg zu melden (Tel.: 06031 6010).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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