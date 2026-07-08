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Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + Einbrecher flüchtet ohne Beute vor Polizei +

Giessen (ots)

Lahntal: Einbrecher flüchtet ohne Beute vor Polizei

Gegen 03:40 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter am Mittwoch (08.07.2026) Zutritt zu einem Firmengelände in der "Niederwettersche Straße" in Goßfelden. Auf dem Gelände nutzte er einen Gabelstapler, um ein Rolltor zu öffnen und in eine Halle zu gelangen. Ein Zeuge verständigte die Polizei. Als sich eine Streife nur wenige Minuten später dem Firmengelände näherte, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Fahndung konnte er nicht mehr angetroffen werden. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte es der Unbekannte auf alte Kabel abgesehen, jedoch keine Beute gemacht. Der Täter war schwarz gekleidet und trug ein Basecap. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Marburg zu melden (Tel.: 06421 4060).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


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Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

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