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Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Jugendlicher E-Rollerfahrer beschädigt Golf und flüchtet

Giessen (ots)

Fernwald: Jugendlicher E-Rollerfahrer beschädigt Golf und flüchtet

Einen geschätzten Schaden von 5.000 Euro musste ein VW-Fahrer an seinem geparkten Fahrzeug feststellen. Der Golf parkte von Samstag (4.7.) auf Sonntag in der Straße An der Kirche in Steinbach. Ein aufmerksamer Zeuge nahm am frühen Sonntag gegen 3 Uhr einen lauten Knall wahr. Neben dem Golf sah er den Fahrer eines E-Rollers, etwas weiter entfernt ein Unbekannter auf einem Fahrrad. Beide beschrieb der Zeuge als etwa 16 Jahre alt. Der Rollerfahrer hatte eine dunkle Hautfarbe, etwas längere Haare und trug Stirnband. Der Fahrradfahrer konnte nicht näher beschrieben werden. Den Zeugenangaben zufolge krachte der Roller in den Golf, anschließend entfernten sich beide Personen vom Unfallort.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen: Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Hinweise zum unbekannten Fahrer des E-Rollers sowie zum Begleiter auf dem Fahrrad machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

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