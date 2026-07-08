Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht + Kleinwagen stößt gegen Supermarktwand + Frau bei Unfallflucht leicht verletzt

Giessen (ots)

Braunfels: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Am frühen Sonntag (28.6.) kam es nach einem Weinfest zu einer Auseinandersetzung, bei der zwei Personen verletzt wurden. Zudem soll es ihnen gegenüber zu fremdenfeindlichen Aussagen gekommen sein.

Gegen 1.10 Uhr trafen ein Mann und sein Begleiter auf eine Personengruppe im Bereich einer Schule in der Gartenstraße. Im Laufe eines Gesprächs entwickelte sich ein Streit, seitens des Unbekannten fielen den Angaben zufolge fremdenfeindliche Aussagen. Ein Angreifer schlug zudem auf einen 23-Jährigen ein und verletzte ihn mit einem Glas am Arm. Sein Begleiter schlug auf einen 20-Jährigen aus der Personengruppe ein und verletzte ihn im Gesicht. Anschließend flüchteten beide Angreifer. Der Rettungsdienst brachte den 23-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Einer der Angreifer wurde als 24-28 Jahre alt und ca. 185 cm groß beschrieben. Er hatte lange, zu einem Zopf zusammengebundene Haare. Er war mit einem schwarzen Trainingsanzug und einer Kappe der Marke "Lonsdale" bekleidet. Der andere Flüchtige wurde als etwas dicker, etwa gleich alt und ca. 170 cm groß beschrieben.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Angriff mitbekommen? Wer kann Hinweise zur Identität der Angreifer geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/9180 entgegen.

Dillenburg: Kleinwagen stößt gegen Supermarktwand - Zeugen gesucht

Einen ungewöhnlichen Unfall beobachteten Zeugen am 30.6 auf dem Parkplatz des "PENNY"-Marktes in Frohnhausen. Gegen 16.10 Uhr heulte der Motor eines weißen VW UP laut auf, kurz darauf fuhr der Fahrer in die Wand des Supermarktgebäudes in der Industriestraße. Er stieg laut Zeugen aus und sah nach dem Schaden. Kurz darauf stieg er in das Fahrzeug ein und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fahrer soll 70-75 Jahre alt sein. Er trug eine Brille und hatte graue Haare und einen grauen Vollbart. Das Kennzeichen seines VW ist nicht bekannt.

Die Polizei sucht weitere Zeugen und bittet um Hinweise zur Identität des Fahrers sowie des Kennzeichens des weißen VW UP.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dillenburg unter der Telefonnummer 02771/9070 entgegen.

Mittenaar: Frau bei Unfallflucht leicht verletzt - Zeugen gesucht

Eine Herbornerin erlitt am Mittwoch (24.6.) leichte Verletzungen bei einem Unfall in Bicken. Sie fuhr gegen 16.40 auf ihrem Kleinkraftrad auf der Hauptstraße. In Höhe der Straße Burggraben bog den Schilderungen zufolge plötzlich ein weißer Pritschenwagen auf die Hauptstraße ein. Um eine Kollision zu vermeiden, führte die 43-Jährige eine Vollbremsung durch und kam zu Fall. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Durch den Sturz erlitt die Frau leichte Verletzungen. Der unbekannte Fahrer des Pritschenwagens, auf dem eine grüne Aufschrift sichtbar war, kümmerte sich nicht um die Gestürzte. Er fuhr einfach davon, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen: Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Angaben zum weißen Pritschenwagen mit grüner Aufschrift und dessen unbekannten Fahrer machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Herborn unter der Telefonnummer 02772/47050 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

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