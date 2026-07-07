Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Einbrecher flüchten + Autofahrer rennt davon - Festnahme folgt

Giessen (ots)

Gießen: Einbrecher flüchten

Zwei Einbrecher beobachtete ein aufmerksamer Zeuge heute früh in der Plockstraße. Durch laute Geräusche wurde der Zeuge auf die beiden aufmerksam. Als er nachsah, rannten die Unbekannten in Richtung der Johannesstraße davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Erfolg. Auf Nachschau hatten die Einbrecher gegen 3.35 Uhr versucht, die Tür einer Eisdiele aufzubrechen. Dabei entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

Die Ermittler suchen weitere Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Autofahrer rennt davon - Festnahme folgt

Eine Streife der Polizeistation Gießen Nord bewies den "richtigen Riecher" bei einer Verkehrskontrolle heute früh in der Monroestraße. Die Beamten stoppten gegen 4 Uhr einen Mercedes an, der Fahrer folgte zunächst den Anhaltezeichen und hielt sein Fahrzeug an. Sofort darauf rannte er allerdings davon und entkam zunmächst. Sein Beifahrer blieb im Fahrzeug sitzen. Grund für die Flucht dürfte gewesen sein, dass das Fahrzeug nicht nur außer Betrieb gesetzt ist. Es waren zudem gestohlene Kennzeichen am Mercedes angebracht. Im Rahmen der ersten Ermittlungen identifizierten die Beamten den 21-jährigen Flüchtigen nicht nur, sondern nahmen ihn bei Verwandten in der Nähe fest. Es erhärtete sich der Verdacht, dass der Festgenommene unter dem Einfluss von Drogen am Steuer saß. Er musste mit zur Dienststelle, ein Arzt führte eine Blutentnahme durch. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Auf den 21-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren zu.

Pierre Gath, Pressesprecher

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