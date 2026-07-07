Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Durch Fenster eingestiegen + Einbrüche in Bad Nauheimer Innenstadt + Verkehrsdienst stoppt Radlader + Fahrzeuge mit Äpfeln beworfen - Polizei ermittelt und sucht Zeugen! +

Giessen (ots)

Bad Nauheim: Durch Fenster eingestiegen

Im Laufe des vergangenen Wochenendes drangen Unbekannte durch ein Fenster in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Usastraße ein. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Der Tatzeitraum kann auf Freitag (03.07.2026), 19:00 Uhr bis Montag (06.07.2026), 10:00 Uhr eingegrenzt werden. Zeugenhinweise nimmt die Friedberger Kriminalpolizei unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Bad Nauheim: Vollendete und versuchte Einbrüche in Bad Nauheimer Innenstadt

Zu insgesamt acht versuchten oder vollendeten Einbrüchen in Eisdielen, Restaurants und einen Kiosk kam es in der Nacht von Mittwoch (01.07.2026) auf Donnerstag (02.07.2026) in der Bad Nauheimer Innenstadt. Der Tatzeitraum kann dabei in den meisten Fällen auf 01:10 Uhr bis 03:40 Uhr in der Nacht zu Mittwoch eingegrenzt werden. Betroffen waren zwei Eisdielen in der Parkstraße, eine Eisdiele und eine Pizzeria in der Stresemannstraße, eine Pizzeria in der Ritterstraße, zwei Restaurants in der Reinhardstraße und der Alicestraße sowie ein Kiosk in der Bahnhofsallee. In fünf Fällen gelang es den Tätern sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. In drei Fällen mussten sie ihre Versuche erfolglos abbrechen. Die Einbrecher erbeuteten ausschließlich Bargeld. Den ersten Ermittlungen zur Folge könnte es sich bei den Tätern um drei Jugendliche handeln. Die Friedberger Kripo ermittelt und fragt: Wer hat eine der Taten beobachtet? Wem sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Personen in der Bad Nauheimer Innenstadt aufgefallen? Wer kann Hinweise zur Tat geben? Zeugen können sich telefonisch unter 06031 6010 mit der Kriminalpolizei in Verbindung setzen.

Butzbach: Verkehrsdienst stoppt Radlader

Einer Streife des Regionalen Verkehrsdienstes Wetterau fiel am Montag (06.07.2026) in Griedel ein Radlader auf, der ungesicherten Sand in der Schaufel des Fahrzeugs transportierte. Der Transport von losem Sand in der Schaufel ist im öffentlichen Verkehrsraum unzulässig. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zum Führen dieser selbstfahrenden Arbeitsmaschine ist. Gegen den Fahrer, einen 33-jährigen Mann aus dem Kreis Gießen, leiteten die Beamten daher ein entsprechendes Strafverfahren ein. Außerdem erwartet ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die Ladungssicherung. Die Ordnungshüter untersagten vor Ort die Weiterfahrt. Auf den Halter der Arbeitsmaschine kommt zudem ein Verfahren wegen des Verdachts des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Wöllstadt: Fahrzeuge mit Äpfeln beworfen - Polizei ermittelt und sucht Zeugen!

Am Freitagabend (03.07.2026) meldeten sich kurz nach 20:00 Uhr mehrere Autofahrer über Notruf bei der Polizei und meldeten Personen, die von einer Fußgängerbrücke Gegenstände auf Fahrzeuge warfen, die auf der B 45 bei Nieder-Wöllstadt unter der Brücke hindurchfuhren. Mindestens zwei Autos seien dabei getroffen und beschädigt worden. Bei den Personen auf der Brücke soll es sich um mindestens zwei Kinder oder Jugendliche gehandelt haben. Zeugen sahen zwei Jugendliche, die in diesem Zeitraum mit einem E-Scooter von der Fußgängerbrücke in Richtung B 3 fuhren. Eine Streife der Polizeistation Friedberg stellte auf der Fahrbahn der B 45 unterhalb der Brücke mehrere unreife Äpfel fest. Nach den ersten Ermittlungen ist davon auszugehen, dass diese Äpfel auf die Fahrzeuge geworfen wurden. Nur einen Tag später ereignete sich an selber Stelle ein weiterer Vorfall. Gegen 16:00 Uhr warfen zwei Jugendliche am Samstag (04.07.2026) von der Fußgängerbrücke einen Apfel auf einen Motorradfahrer, der auf der B 45 aus Richtung Niddatal kommend in Fahrtrichtung Friedberg unterwegs war. Der Apfel traf zunächst das Motorrad und prallte von dort durch das geöffnete Visier des Helms gegen das Gesicht des Motorradfahrers, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Beim Werfen von Gegenständen von Brücken auf die Fahrbahn, und seien es vermeintlich harmlose Dinge wie Obst, handelt es sich nicht um groben Unfug oder einen Streich. Solche Aktionen können ernste Folgen haben, die über reine Sachschäden hinausgehen. Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Sie bittet daher Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der Fußgängerbrücke über die B 45 gesehen haben oder aber, die Kenntnis von den Taten erlangt haben, sich unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell