Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + Goldkette entrissen + Unfallflucht nach Parkrempler +

Giessen (ots)

Kirchhain: Goldkette entrissen

Gegen 17:00 Uhr sprachen zwei unbekannte Männer am Montagnachmittag (06.07.2026) "Unterm Berg" in Kirchhain einen 67-jährigen Mann auf der Straße an und wollten ihm eine Halskette verkaufen. Insgesamt dreimal versuchten sie, dem 67-Jährigen eine Halskette umzulegen, was der Mann jedoch verhinderte. Beim dritten Versuch riss einer der beiden Unbekannten die Goldkette ab, die sich am Hals des 67-Jährigen befand. Hierbei erlitt dieser eine leichte Verletzung an der Wange. Anschließend stiegen die Täter in einen lilafarbenen Renault Twingo, in dem sich zwei weitere Personen befanden, und flüchteten. Das Kennzeichen des Twingos begann mit der Ortskennung "E" für Essen (Nordrhein-Westfalen). Ein Täter wird als circa 45 - 55 Jahre alt, etwa 170 cm groß, kräftig und mit dunklerem Teint beschrieben. Er hatte zurückgegelte dunkle Haare und ist an Brust und Hals tätowiert. Sein Komplize wird auf etwa 30 Jahre alt geschätzt. Dieser Täter ist stark übergewichtig, hat einen dunkleren Teint und trug ein weißes T-Shirt. Für die Ermittlungen der Polizei sind folgende Fragen relevant: Wer hat die Tat beobachtet? Wem ist ein lilafarbener Renault Twingo mit "E"-Kennzeichen aufgefallen? Wer kann weitere Angaben zu dem Fahrzeug machen? Wem sind die beschriebenen Personen bekannt? Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Stadtallendorf zu wenden (Tel.: 06428 93050).

Marburg: Unfallflucht nach Parkrempler

Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch (01.07.2026) zwischen 19:15 Uhr und 22:30 Uhr in der Gutenbergstraße in Marburg. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug einen schwarzen Audi A3 Sportback, der in Höhe der Hausnummer 15 abgestellt war. Die Polizei sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum ein Parkmanöver beobachtet haben. Hinweise bitte an die Marburger Polizeistation (Tel.: 06421 4060).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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