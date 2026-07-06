Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + Einbruch in Sakristei + Unfallflucht mit lilafarbenem E-Scooter + Unfall mit fünf Beteiligten auf Kreisstraße +

Giessen (ots)

Amöneburg: Einbruch in Sakristei

Unbekannte beschädigten ein Fenster der Sakristei der katholischen Kirche in Mardorf und verschafften sich so Zutritt. In der Kirche brachen sie eine weitere Tür auf. Anschließend beschädigten die Täter eine Vitrine und entwendeten einen Kelch sowie ein Kreuz. Der Einbruch wurde am Freitagmorgen (03.07.2026) gegen 09:35 Uhr festgestellt und ereignete sich vermutlich in der Nacht von Donnerstag (02.07.2026) auf Freitag. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg unter Tel.: 06421 4060 entgegen.

Lahntal: Unfallflucht mit lilafarbenem E-Scooter

Am Dienstag (30.06.2026) hielt eine 38-jährige Frau aus Lahntal mit ihrem Fahrrad gegen 14:00 Uhr auf dem Radweg entlang der Bahngleise aus Goßfelden kommend in Fahrtrichtung Sarnau an, um auf ihre Kinder zu warten, die mit Fahrrädern folgten. Ein Jugendlicher, der mit einem E-Scooter in gleicher Richtung unterwegs war, fuhr von hinten auf das stehende Fahrrad auf. Das Rad der 38-Jährigen wurde dabei beschädigt. Der E-Scooter-Fahrer setzte seine Fahrt jedoch in Richtung Sarnau fort. Er wird als 14 - 16 Jahre alt, etwa 180 cm groß und mit blonder Kurzhaarfrisur beschrieben. Bekleidet war der Jugendliche mit einem grauen T-Shirt. Unterwegs war er mit einem auffälligen lilafarbenen E-Scooter, an dem ein Versicherungskennzeichen angebracht war. Dieses konnte die Zeugin jedoch nicht ablesen. Die Ermittler der Marburger Polizei bitten Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf die Identität des Jugendlichen, der vermutlich aus der Gemeinde Lahntal stammt, geben können, sich telefonisch unter 06421 4060 zu melden.

Marburg: Unfall mit fünf Beteiligten auf Kreisstraße

Drei Schwerverletzte und zwei Leichtverletzte sind die Bilanz eines Unfalls am frühen Sonntagmorgen (05.07.2026) gegen 05:35 Uhr auf der Kreisstraße bei Dagobertshausen. Ein 20-jähriger BMW-Fahrer aus Lohra war mit seinem Fahrzeug in Fahrtrichtung Dagobertshausen unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden VW Passat eines 33-Jährigen aus Wetter. Der VW-Fahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der 20-jährige Fahrer des BMW und eine 17-jährige Mitfahrerin trugen leichte Verletzungen davon. Ein weiterer 20-jähriger Mitfahrer sowie eine weitere 17-jährige Mitfahrerin wurden schwer verletzt. Rettungswagen brachten alle Verletzten in nahegelegene Krankenhäuser. Ein Vortest reagierte bei dem BMW-Fahrer positiv auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Daher veranlassten die Beamten eine Blutentnahme. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Dieser wird auf 30.000 EUR geschätzt. Die Strecke war bis 10:30 Uhr gesperrt.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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