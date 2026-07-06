Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Toyota geklaut + Einbrecherinnen in Mehrfamilienhaus + Blitz-Einbruch in Getränkemarkt + Stromaggregat gestohlen +

Giessen (ots)

Bad Vilbel: Toyota geklaut

Auf einen grauen Toyota C-HR hatten es Autodiebe in der Nacht von Freitag (03.07.2026) auf Samstag (04.07.2026) in Dortelweil abgesehen. Zwischen 23:00 Uhr und 09:00 Uhr überwanden sie die technischen Sicherungen des Fahrzeugs, das auf einem Parkplatz in der Friedberger Straße abgestellt war. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wem ist der graue Toyota mit dem Kennzeichen FB-BC 51 nach Freitagabend noch aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib des Autos machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Friedberg unter der Rufnummer 06031 6010.

Bad Vilbel: Einbrecherinnen in Mehrfamilienhaus

Gegen 20:00 Uhr verschafften sich zwei Frauen am Samstagabend (04.07.2026) Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Bahnhofsvorplatz" in Bad Vilbel. In einem der oberen Stockwerke brachen sie eine Wohnungstür auf und durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen. Die Diebinnen erbeuteten Schmuck, Bargeld, Schuhe und verschiedene Hand- und Umhängetaschen, die sie beim Verlassen des Hauses gegen 20:40 Uhr mit sich trugen. Eine Täterin wird als etwa 40 - 45 Jahre alt, circa 170 cm groß, von normaler Statur und mit blonden, zum Zopf gebundenen Haaren beschrieben. Sie trug einen beigefarbenen Strohhut, ein längsgestreiftes blau-weißes Kleid und darunter eine schwarze dreiviertellange Hose. Außerdem hatte sie ein hellblaues Tuch um den Hals gelegt. Ihre Komplizin wird auf 30 - 35 Jahre alt geschätzt, ist etwa 165 cm groß und hat eine normale Statur. Ihre langen schwarzen Haare hatte sie zum Zopf gebunden. Bekleidet war diese Einbrecherin mit einem hellblauen Jeanskleid, weißen Sneakers und einer weißen Schildkappe. Zeugen, denen die beiden beschriebenen Frauen am Samstagabend in Bad Vilbel aufgefallen sind oder die Hinweise auf deren Identität geben können, bittet die Friedberger Kripo, sich telefonisch unter 06031 6010 zu melden.

Butzbach: Blitz-Einbruch in Getränkemarkt

In der Nacht zu Freitag (03.07.2026) zerstörten zwei Diebe gegen 03:05 Uhr die Glasscheibe der Eingangstür eines Getränkemarktes in der Philipp-Reis-Straße. Die beiden Täter griffen sich Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro und flüchteten kurze Zeit später wieder. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Friedberg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06031 6010).

Ober-Mörlen: Stromaggregat gestohlen

Die Tür eines Baucontainers knackten Unbekannte zwischen Donnerstag (02.07.2026), 15:30 Uhr und Freitag (03.07.2026), 06:30 Uhr in der Frankfurter Straße in Ober-Mörlen. Sie stahlen ein Stromaggregat der Marke "Honda" im Wert von etwa 2.500 EUR. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei in Butzbach (Tel.: 06033 70430).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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