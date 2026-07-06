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Mittelhessen: Gießen: 14-Jährige vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Mittelhessen: Gießen: 14-Jährige vermisst - Polizei bittet um Hinweise
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Giessen (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort der 14-Jährigen Johanna aus Gießen. Sie wurde letztmalig am 30.6. in Gießen gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Die bisherigen Ermittlungen haben nicht zu ihrem Antreffen geführt. Möglicherweise hält sich Johanna im Bereich der Gießener Punkerszene auf. Sie hat zudem Bezüge in den Raum Würzburg.

Die Vermisste ist schlank, etwa 170 cm groß und trägt aktuell grün gefärbte Haare.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat Johanna seit dem 30.6. gesehen? Wer weiß, wo sie sich aktuell aufhält?

Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555, oder jede andere Polizeidienststelle, entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

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