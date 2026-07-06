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Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Zwei schwer verletzte Jugendliche nach Unfall mit E-Roller

Giessen (ots)

Wetzlar: Zwei schwer verletzte Jugendliche nach Unfall mit E-Roller

Am Sonntag (5.7.) kam es zu einem Alleinunfall einer jungen E-Rollerfahrerin, bei dem sie und eine Mitfahrerin Verletzungen erlitten.

Gegen 15.55 Uhr fuhr die 14-Jährige auf der Hohe Straße. Sie beförderte verbotenerweise eine Mitfahrerin auf dem Roller. Die Fahrerin verlor plötzlich die Kontrolle über den Roller, sie und ihre Sozia kamen zu Fall. Dabei erlitt sowohl die 14-Jährige, als auch ihre 15-jährige Mitfahrerin, schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Der Rettungsdient brachte beide in ein Krankenhaus. Die Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Es wird auch geprüft, ob die Beförderung der Mitfahrerin Grund für den Kontrollverlust gewesen sein könnte.

Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/9180 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

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