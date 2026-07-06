PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + 17-Jährige vermisst - Polizei bittet um Mithilfe +

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + 17-Jährige vermisst - Polizei bittet um Mithilfe +
  • Bild-Infos
  • Download

Giessen (ots)

Marburg: 17-Jährige vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Seit Freitag, 03.07.2026 wird die 17-jährige Riyakh DAHIR aus Marburg vermisst.

Riyakh ist circa 160 cm groß, stark untergewichtig und hat einen dunklen Teint. Sie hat braune Augen, schwarze gewellte Haare und trägt dunkle Kleidung.

Zuletzt gesehen wurde sie am Freitag (03.07.2026) in ihrer Wohngruppe in Marburg. Die 17-Jährige benötigt ärztliche Hilfe. Außer im Stadtgebiet Marburg könnte sie sich auch im Bereich Bad Wildungen aufhalten.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei in Marburg (Tel.: 06421 406-0) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Alle Meldungen Alle
  • 06.07.2026 – 10:30

    Mittelhessen: Gießen: Polizei nimmt Dealer nach Hinweisen fest - U-Haft

    Giessen (ots) - Nachdem Einsatzkräfte einen mutmaßlichen Drogenhändler in der Innenstadt auf frischer Tat festnahmen, sitzt der 39-Jährige nun in Untersuchungshaft. Vorausgegangen waren intensive Ermittlungen sowie verdeckte Maßnahmen der Gießener Polizei. Diese kamen nicht zuletzt durch wiederholte Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern im Mai ins Rollen. Es ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 14:23

    Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Polizei sucht Zeugen nach einer Körperverletzung in Wetzlar

    Giessen (ots) - -- Körperverletzung in der Hauser Gasse - Polizei sucht Zeugen Wetzlar: In der Nacht zu Sonntag (28.06.2026) kam es gegen 02:00 Uhr in der Hauser Gasse, auf Höhe der Hausnummer 21A, zu einer Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen zwei bislang unbekannte Männer auf einen 47-jährigen Aßlarer ein. Als dessen 40-jährige Begleiterin ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 13:00

    Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Trümmerteile eingesammelt und geflüchtet + Einbrüche

    Giessen (ots) - Gießen: Trümmerteile eingesammelt und geflüchtet Mühe einen verursachten Unfall zu verschleiern machte sich ein Unbekannter am Dienstag (30.6.) in der Nordanlage. Ein blaues Fahrzeug stieß gegen 2 Uhr gegen eine Mauer in Höhe der Einfahrt der Tiefgarage der Agentur für Arbeit. Neben der eingedrückten Mauer stellten Beamte im Rahmen der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren