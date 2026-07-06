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Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + 17-Jährige vermisst - Polizei bittet um Mithilfe +

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Giessen (ots)

Marburg: 17-Jährige vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Seit Freitag, 03.07.2026 wird die 17-jährige Riyakh DAHIR aus Marburg vermisst.

Riyakh ist circa 160 cm groß, stark untergewichtig und hat einen dunklen Teint. Sie hat braune Augen, schwarze gewellte Haare und trägt dunkle Kleidung.

Zuletzt gesehen wurde sie am Freitag (03.07.2026) in ihrer Wohngruppe in Marburg. Die 17-Jährige benötigt ärztliche Hilfe. Außer im Stadtgebiet Marburg könnte sie sich auch im Bereich Bad Wildungen aufhalten.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei in Marburg (Tel.: 06421 406-0) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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