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Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Polizei sucht Zeugen nach einer Körperverletzung in Wetzlar

Giessen (ots)

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Körperverletzung in der Hauser Gasse - Polizei sucht Zeugen

Wetzlar: In der Nacht zu Sonntag (28.06.2026) kam es gegen 02:00 Uhr in der Hauser Gasse, auf Höhe der Hausnummer 21A, zu einer Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen zwei bislang unbekannte Männer auf einen 47-jährigen Aßlarer ein. Als dessen 40-jährige Begleiterin dem Geschädigten zur Hilfe kam, griffen die Tatverdächtigen auch sie an und verletzten sie an der Lippe. Der 47-Jährige erlitt Verletzungen an der Nase.

Anschließend flüchteten die beiden Tatverdächtigen zu Fuß in Richtung Hausertorstraße. Die Geschädigten beschrieben den ersten Tatverdächtigen als etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann mit dunklen, lockigen und gewellten Haaren und einer kräftigen Statur. Er trug ein weißes T-Shirt sowie eine schwarze Jacke. Den zweiten Tatverdächtigen beschrieben sie größer als dessen Begleiter und von schmaler, muskulöser Statur. Er hatte eine Glatze und trug ein schwarzes T-Shirt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich bei der Polizei in Wetzlar unter der Telefonnummer 0641/9180 zu melden.

Benjamin Schneider, Pressesprecher

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