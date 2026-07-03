Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Trümmerteile eingesammelt und geflüchtet + Einbrüche

Giessen (ots)

Gießen: Trümmerteile eingesammelt und geflüchtet

Mühe einen verursachten Unfall zu verschleiern machte sich ein Unbekannter am Dienstag (30.6.) in der Nordanlage. Ein blaues Fahrzeug stieß gegen 2 Uhr gegen eine Mauer in Höhe der Einfahrt der Tiefgarage der Agentur für Arbeit. Neben der eingedrückten Mauer stellten Beamte im Rahmen der Unfallaufnahme zudem ein umgefahrenes Schutzgitter fest. Teile davon wurden etwa 20 Meter weit geschleudert. Der Unbekannte fuhr nach dem Unfall einfach davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen.

Aufgrund des Schadensbildes vor Ort gehen die Ermittler davon aus, dass der Verursacher zuvor noch durch den Unfall abgerissene Teile seines blauen, nicht näher bekannten Fahrzeugs einsammelte, bevor er flüchtete. Der verursachte Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Aufgrund der Spurenlage handelte es sich vermutlich um ein größeres, höheres Fahrzeug. Eine namentlich bislang unbekannte Zeugin, die mit ihrem Hund unterwegs war, hörte um 2 Uhr einen lauten Knall und Stimmen vom Unfallort.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten insbesondere die unbekannte Zeugin mit Hund, sich bei Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 zu melden.

Staufenberg: Einbrecher in Apotheke

Etwas Bargeld erbeuteten zwei Unbekannte bei einem Einbruch in eine Mainzlarer Apotheke. Eine aufmerksame Zeugin nahm am Donnerstag (2.7.) gegen 1.30 Uhr einen lauten Knall wahr. Zwei Einbrecher hatten die Scheibe der Apotheke in der Straße am Alten Kirchweg zerstört. Die beiden begaben sich in den Verkaufsraum und flüchteten wenige Minuten später. Beide waren mit schwarzen Kapuzenpullovern bekleidet und wurden 20 - 25 Jahre alt geschätzt. Der verursachte Schaden dürfte im unteren, vierstelligen Eurobereich liegen.

Die Ermittler sucht weitere Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen/Linden: Unbekannte steigen in Freibäder ein

Heute früh bemerkte ein aufmerksamer Zeuge gegen 3.30 Uhr zwei Unberechtigte im Lützellindener Freibad. Bei Eintreffen der Polizei hatten sich die Unbekannten ohne Beute bereits entfernt. Zuvor brachen sie auf der Suche nach Wertgegenständen den Kiosk des Bads auf.

Ebenfalls zwei Unbekannte stiegen gegen 4.05 Uhr in das Freibad Linden ein. Sie drangen in einen Büroraum ein und suchten nach Beute. Mit etwas Wechselgeld flohen die beiden in unbekannte Richtung. Die Höhe des verursachten Schadens ist in beiden Fällen noch unklar. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Einbrüchen besteht, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Die Ermittler suchen in beiden Fällen Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

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